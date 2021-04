Gesuchter Kinderschänder aus Italien in der Karibik festgenommen

Der 74-jährige Luciano Scibilia zählte zu den 19 meistgesuchten Sexualstraftätern weltweit, nun hat Interpol den Mann in seinem Wohnort Samanà in der Dominikanischen Republik festgenommen. Scibilia war in Italien rechtskräftig zu 5 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt worden, weil der angebliche „Therapeut“ mehrere Mädchen während der Behandlungen missbraucht hatte. Aufgeflogen ist der Kinderschänder u.a., weil er auf Facebook aktiv ist und sich seine Rente monatlich von einer Bekannten in Italien abholen ließ, die das Geld dann in die Karibik schickte.