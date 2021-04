Gewaltig: Über Jahrtausende "gewachsen" - die Rittner Erdpyramiden

Die höchsten und formschönsten Erdpyramiden in Europa findet man am Ritten, und das gleich an mehreren Orten: Im Finsterbachgraben auf dem Weg von Lengmoos nach Maria Saal, im Katzenbachgraben unterhalb von Oberbozen und im Gasterergraben in Unterinn. Die über Jahrtausende gewachsenen Erdpyramiden in Lengmoos hat STOL mit einer Drohne überflogen.