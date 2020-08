Gewaltige Sturzflut im Gadertal

In mehreren Landesteilen ist es am Montagabend zu heftigen Unwettern gekommen. In Pederoa, Fraktion der Gemeinde Wengen, haben die starken Regenfälle zu einer gewaltigen Sturzflut geführt. Die Wassermassen flossen an mehreren Häusern entlang. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Video: Landesfeuerwehrverband Südtirol