Gfrill: Wolf frühmorgens auf der Gampenpassstraße unterwegs

Der in Lana wohnhafte Peter Filkorn traute am Mittwoch gegen 4.30 Uhr morgens seinen Augen nicht, als er in Richtung Unsere Liebe Frau im Walde fahrend auf der Gampenpassstraße in Gfrill einem Wolf begegnete. Ihm gelang es auch, diese nicht alltägliche Begegnung festzuhalten. STOL bedankt sich für die exklusiven Aufnahmen.