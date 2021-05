„Gott segne Euch“: Gianluca Vacchi dankt Serbien für Impfung

Der italienische Unternehmer und Influencer Gianluca Vacchi hat sich in der serbischen Hauptstadt Belgrad gegen Corona impfen lassen. Vacchi flog mit seinem Privatjet zum Impftermin am Balkan. Auf dem Rückflug bedankte er sich mit einem Video in den sozialen Netzwerken für die Impfung.