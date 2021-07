Glockenläuten gegen den Hunger

Am heutigen Freitag um 15 Uhr haben in ganz Südtirol und in Österreich zeitgleich die Kirchenglocken als hörbares Signal im Kampf gegen Hunger und Armut geläutet - und zwar länger und lauter als gewöhnlich. STOL-Reporterin Sarah Egger war auf der Gleifkirche in Eppan und hat sich umgehört.