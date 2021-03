Görz: Auto landet zwischen 2 Brücken im Kanal

Da hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun: In Görz an der Grenze zu Slowenien ist am Montag ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Kanal gestürzt. Das Wrack war im Wasser zwischen 2 Brücken eingeklemmt, der Fahrer blieb unverletzt.