Gondelbahn steckt fest – 6 Arbeiter gerettet

So hatten sich 6 Mitarbeiter einer Liftgesellschaft in Kalabrien ihren Arbeitstag wohl nicht vorgestellt. Bei der Talfahrt nach Dienstschluss stoppte ein technischer Defekt die Gondelbahn, die Arbeiter steckten in luftiger Höhe fest. Alle 6 konnten unverletzt von der Feuerwehr gerettet werden.