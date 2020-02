„Gossywood“ im Faschingsfieber

Gossensaß weiß, wie man Fasching feiert. Das hat das Dorf an der Brennerstraße heuer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alle 5 Jahre geht es in der Wipptaler Faschingshochburg rund: Dann verwandelt sich Gossensaß in „Gossywood“ und ist für einige Tage fest in Narrenhand. Höhepunkt war der große Umzug, der am Sonntag durch die Straßen des Dorfes zog. 38 Gruppen beteiligten sich daran, Hunderte Menschen säumten die Straßen und verfolgten das bunte Spektakel.