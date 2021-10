Green-Pass-Demo in Bozen: Diesmal weniger Teilnehmer

Am Freitagabend haben sich erneut mehrere 100 Green-Pass-Gegner in Bozen zu einer Demonstration versammelt. Diesmal traf man sich um 19 Uhr auf den Talferwiesen, um dann gemeinsam einmal mehr vor dem Landhaus zu protestieren. Diesmal hatten - so die Schätzungen der Ordnungshüter - allerdings weit unter 1000 Bürger und damit deutlich weniger als bei der Demonstration am 15. Oktober teilgenommen. Der Protest blieb neuerlich friedlich.