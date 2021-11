Grenze Belarus-Polen: Lage spitzt sich zu

Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu. "Es war keine ruhige Nacht. In der Tat gab es viele Versuche, die polnische Grenze zu durchbrechen", sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch dem Sender PR1. "Soweit ich gehört habe, wurden alle, die durchgedrungen sind, gestoppt." 15.000 Soldaten befänden sich an der Grenze. Auf der belarussischen Seite der Grenze sitzen zahlreiche Migranten fest. Hilfsaktivisten aus Deutschland wurden in der Nacht von der polnischen Polizei an der Grenze nach Belarus gestoppt. Polen hat in einer Drei-Kilometer-Zone entlang der Grenze den Ausnahmezustand verhängt. Hilfsorganisationen dürfen nicht hinein.