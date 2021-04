Grödner Bildhauer schnitzt Pinocchio für Oscar-Film

Der Film Pinocchio geht mit 2 Nominierungen in die Oscar-Nacht 2021 am kommenden Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles. Der Film von Regisseur Matteo Garrone ist in den Kategorien „Bestes Kostümdesign“ und „Bestes Make-up“ nominiert. Bildhauer Bruno Walpoth blickt gespannt auf die Oscarverleihung, denn der Grödner hat die Holzpuppe Pinocchio für den Film geschnitzt.