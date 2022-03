Großbrand in Gsies

Zu einem Großeinsatz kam es am Samstagabend in Gsies, in St. Martin Obertal. Der Stadel des Kuenhof steht in Vollbrand. Um kurz nach 21 Uhr wurden mehrere Feuerwehren von Gsies und Umgebung zu einem Einsatz gerufen. Der Stadel des Kuenhof war in Brand geraten. Quelle: FF Gsies