Brand bei Firma Fiberplast: Großeinsatz in Latsch

Zu einem Großbrand in der Firma Fiberplast in Latsch rückten am Donnerstagvormittag die Freiwilligen Feuerwehren von Tarsch, Morter, Goldrain, Schlanders aus. Die Haupttätigkeit der Firma besteht in der Herstellung von Filterbehältern aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Auch das Weiße Kreuz wurde ins Latscher Industriegebiet gerufen. Aufnahmen: Michael Andres