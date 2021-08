Großbrand in Margreid: Das sagt der Feuerwehrkommandant

In der Nacht auf Montag war es in der Bahnhofsstraße in Margreid zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Thomas Tausch, Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Margreid, berichtet über den Großeinsatz. Aufnahmen: Dlife/LO