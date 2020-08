Große Regenmengen am Samstag

Einige Flusspegel haben kurzzeitig die Vorwarnstufe erreicht, wie die Seitenbäche und der Eisack im Wipptal (Uservideo aus Franzensfeste) oder der Suldenbach. Mit den erwarteten Regenmengen ist am Sonntag an zahlreichen Bächen und Flüssen mit erhöhter Wasserführung zu rechnen. An einigen Flusspegeln kann auch die Warnstufe erreicht werden.