Großer Ansturm auf Impfzentrum in Bozen

Ob es das Beispiel angrenzender Länder wie Österreich ist, die Einführung des Super Green Pass oder die als rot eingestuften Gemeinden – Fakt ist, dass die Impfzahlen in Südtirol nun sprunghaft ansteigen. Auch am Montag bildeten sich wieder lange Schlangen von Impfwilligen vor den Impfzentren, wie etwa auch im Impfzentrum an der Neuen Klinik in Bozen.