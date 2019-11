Großer Festakt: Staatspräsidenten besuchen Südtirol

Am Samstag sind der Staatspräsident Italiens Sergio Mattarella und jener Österreichs, Alexander Van der Bellen, in Südtirol aufeinandergetroffen. Gemeinsam mit Landeshauptmann Arno Kompatscher erinnerten sie an die Verabschiedung des Südtirol-Pakets vor einem halben Jahrhundert und gedachten der Opfer des Faschismus und Nationalsozialismus.