Grüner Pass: Riesiger Ansturm auf Covid-Tests am Sonntag

Weil es nun am Arbeitsplatz den Grünen Pass braucht, müssen nicht geimpfte Personen wieder regelmäßig zum Covid-Test. Eine Apotheke in der Freiheitsstraße in Bozen hatte am Sonntag ein Testzelt aufgestellt, damit die Arbeitswoche am Montag ohne vorherigen Nasenflügeltest beginnen kann. Der Ansturm auf das Testzelt war enorm.