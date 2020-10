Extrem knuffig: Darum hat Hundebaby "Pistacchio" grünes Fell

Eine Labrador-Hündin hat auf Sardinien einen grünen Welpen auf die Welt gebracht. Das Jungtier mit grünem Fell kam auf einem Bauernhof zur Welt und wurde von den Besitzern „Pistacchio“ („Pistazie“) genannt. Während die anderen Welpen des Wurfes an neue Familien vergeben werden, will der Besitzer „Pistacchio“ auf seiner Farm behalten und ihn zum Hütehund dressieren, wie bereits seine Mutter „Spelacchia“ (Die Gerupfte). Mallocci berichtete, dass er in diesen Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Geburt des grünen Hundejungen als Zeichen der Hoffnung und des Glücks betrachte. Warum „Pistacchio“ mit grünem Fell geboren wurde, wird im Video erklärt.