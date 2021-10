Gute Nachricht: Pferd in Padua aus Bewässerungskanal gerettet

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in San Martino di Lupari in der Provinz Padua. Ein Pferd hatte sich in einen Bewässerungskanal verirrt und kam nicht mehr heraus. Mit dem Kranwagen wurde das Tier gerettet, es ist wohlauf.