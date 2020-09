Hafen von Ancona: Brand aus nach 30 Stunden

Der Großbrand im Hafen von Ancona ist gelöscht. Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht ist das Feuer in den Lagerhallen ausgebrochen, am Donnerstagmittag wurde Brand aus gemeldet. Die Feuerwehren kämpften 30 Stunden gegen die Flammen.