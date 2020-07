Triest: So wird ein gesunkenes Motorboot geborgen

Eine aufsehenerregende Bergungsaktion haben die Taucher der Feuerwehr im Hafen von Triest durchgeführt. Ein gesunkenes Motorboot stand senkrecht im Wasser, und stellte so eine potentielle Gefahr für andere Boote und für die Umwelt dar. Am Wrack wurden riesige Luftballone angebracht, das Boot wurde erfolgreich an die Wasseroberfläche gebracht.