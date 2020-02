Haftprüfung im Rollstuhl

Wie berichtet wurde am vergangenen Donnerstag die 27-jährige schwangere Fatima Zeeshan in Vierschach tot aufgefunden. Wie die Autopsie ergab, wurde sie getreten, geschlagen und schließlich erstickt. Für Montag war die Haftprüfung für den dringend tatverdächtigen Ehemann Mustafa Zeeshan angesetzt. Dort erschien der 38-Jährige laut seiner Pflichtverteidigerin Amanda Cheneri in desolatem Zustand und war zu keiner Aussage fähig: Im Rollstuhl sitzend wurde er dem Haftrichter Emilio Schönsberg vorgeführt, wirkte dabei komplett apathisch und paralysiert, hielt die Augen die ganze Zeit geschlossen. Auf Antrag der Gefängnisärztin wurde er zur Untersuchung ins Bozner Krankenhaus gebracht. Danach musste er wieder ins Bozner Gefängnis. Richter Emilio Schönsberg hat die U-Haft nämlich bestätigt.