Hagel in Riffian

In mehreren Teilen des Landes kam es am Mittwoch zu Unwettern. In Riffian gingen Hagel und Starkregen nieder, wie in diesem Video zu sehen. Die Wehrleute von Riffian und Kuens musste wegen überfluteter Keller ausrücken. Zudem mussten sie die Riffianer Straße von kleineren Steinen und Geröll freiräumen.