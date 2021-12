Happy Birthday! 20 Jahre Offene Jugendarbeit

Der Dachverband netz I Offene Jugendarbeit vernetzt Jugendtreffs, Jugendzentren, Jugendkulturvereine und andere Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Südtirol. Der Verband wurde im Jahr 2001 als „N.E.T.Z. – Netzwerk der Jugendtreffs und -zentren in Südtirol“ auf Initiative von engagierten Personen in der Offenen Jugendarbeit (OJA) gegründet. Diese setzten es sich zum Ziel, die Interessen der Jugendtreffs und Jugendzentren landesweit zu vertreten und die Offene Jugendarbeit in Südtirol zu vernetzen. Im Video kommen 4 Gründungsmitglieder zu Wort und erzählen von den Anfängen, den Herausforderungen und den Erfolgen.