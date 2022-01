Happy Birthday: Herzogin Kate feiert runden Geburtstag

Catherine „Kate“ Middleton kam am 9. Jänner 1982 in Reading in der englischen Grafschaft Berkshire zur Welt. 2011 heiratete sie Prinz William, den ältesten Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles. Zum 40. Geburtstag von Kate gibt es eine private Feier in Norfolk.