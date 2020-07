Harfe-Konzert für Hirsch

Das gibt es auch nicht alle Tage! In Kanada stellte sich Ende Juli eine junge Frau mit ihrer Harfe auf eine Wiese am Waldrand. Ein Hirsch im Hintergrund lauschte den ruhigen Klängen der Melodie von „The Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel. Nach 20 Jahren Klavierunterricht hat sich die Frau das Harfe spielen in der Quarantäne selbst beigebracht – mit Erfolg und einem ganz besonderen Fan.