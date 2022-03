Hass im Netz: „Sowas ist echt Schei*e“

Hass im Netz ist heutzutage leider ein sehr verbreitetes Problem. Über die sozialen Medien kann quasi jeder jeden erreichen und seine Meinung äußern. Gewisse Kommentare und Handlungen überschreiten dabei immer wieder die Grenze und einzelne Personen werden oftmals schwer beleidigt: Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Cyber-Mobbing. STOL hat in Bozen nachgefragt, warum es überhaupt zu solchen hasserfüllten Handlungen kommt und wie man damit am besten umgehen sollte.