Heer baut am Bozner Krankenhaus Drive-In-Teststation

Die Gebirgsjäger aus Sterzing des italienischen Heeres bauen am Parkplatz des Bozner Krankenhauses eine Coronavirus-Teststation auf. In dem Drive-In-Zelt sollen bis zu 300 Tests pro Tag durchgeführt werden. Getestet wird vom Auto aus, wer sich testen lassen will bzw. muss, braucht sein Auto nicht zu verlassen.