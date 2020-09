Heftige Unwetter über Meran und im Burggrafenamt

Am Mittwochabend ist es in Teilen Südtirols erneut zu heftigen Gewittern gekommen. Besonders in Meran und Umgebung gingen gegen 19 Uhr starke Gewitter mit Regen und Hagelschauer nieder, die etwa eine halbe Stunde lang andauerten.