Heftige Unwetter über Südtirol: der Tag danach!

Ein "Epizentrum" der Unwetter am Freitagabend war die Gemeinde St. Leonhard in Passeier. STOL war am Samstag vor Ort, machte sich ein Bild von den Schäden und sprach darüber mit Bürgermeister Konrad Pfitscher.