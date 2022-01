Heidi Klum will mit „Chai Tea With Heidi“ die Charts stürmen

Topmodel Heidi Klum und Rap-Ikone Snoop Dogg haben in Los Angeles einen gemeinsamen Song aufgenommen. „Chai Tea with Heidi" soll am heutigen Freitag erscheinen, der Song ist zugleich das Titellied der neuen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“, die von Heidi Klum auf Pro7 präsentiert wird.