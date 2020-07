Heißer Tanz 1989: So verliebte sich John Travolta in seine Ehefrau

Schauspieler John Travolta trauert um seine Frau Kelly Preston. Die Schauspielerin starb am Sonntag im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Kennengelernt haben sich Travolta und Preston 1989 am Set für den Film „Die Experten“. Gefunkt hat es zwischen den beiden bei dieser Tanzszene, 1991 heiratete das Paar. Seitdem führten sie für Hollywood eine untypische, glückliche Ehe.