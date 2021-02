Heldenhaft: Herrchen rettet Hündchen aus gefrorenem Teich

Im Victoria Park in London ist ein Hündchen durch die dünne Eisschicht in einem Ententeich gebrochen. Das Tier konnte sich nicht mehr selbst aus dem eiskalten Wasser retten. Das Herrchen sprang heldenhaft in den Teich und rettete sein Hündchen.