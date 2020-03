"Helfen Sie uns, damit wir Ihnen helfen können!"

Auf der täglichen Pressekonferenz informierten am Donnerstag Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Thomas Widmann und der Primar der Notfallmedizin Marc Kaufmann über die aktuelle Lage. Letzterer erklärte, dass der Sanitätsbetrieb in dieser Covid-19-Krise trotz aller Anstrengungen an die Grenzen stoßen wird und was jetzt jeder Einzelne von uns tun muss. (Kaufmann ab Minute 8.02)