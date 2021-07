Helikopter in Trient abgestürzt: Insassen kommen mit dem Schrecken davon

Schockmomente in Trient: Am frühen Freitagabend ist ein Helikopter in Trient Süd abgestürzt. Die beiden Insassen, Mitglieder der Berufsfeuerwehr Trient, konnten den Hubschrauber eigenständig verlassen. - Aufnahmen: Privat