Herr Prof. Gänsbacher, wie gefährlich ist die Nigerianische Mutation?

In Südtirol gibt es eine weitere Mutation des Coronavirus. Es handelt sich um die Nigerianische Variante, die erstmals am Donnerstag bei einem Infektionsfall in Bozen festgestellt wurde. s+ hat bei Prof. Bernd Gänsbacher nachgefragt, was über diese Mutation bereits bekannt ist, ob die Impfung wirkt und was ihr Auftreten für Südtirol bedeuten könnte.