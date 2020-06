Herz Jesu: Brennendes Kreuz in der Königsloge

Weithin sichtbar ist Jahr für Jahr das brennende Kreuz am Abend des Herz-Jesu-Sonntag auf dem Kirchhügel von St. Hippolyt in Naraun, der im Volksmund Pöltener Hügel genannt wird. Südtirol Online besuchte die „Gemiatlichen“ und schaute ihnen bei den Vorbereitungen und beim Entzünden dieses Feuers in der Königsloge des Burggrafenamtes über die Schultern.