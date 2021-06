Herz-Jesu-Feuer: Magische Zeitraffer- und Drohnenaufnahmen

Am Herz-Jesu-Sonntag wurden wieder landesweit Feuer am Berg entzündet, wie es vor 225 Jahren gelobt wurde. Samuel Lantschner von der Jugend Radein hat mit der Drohne das Bergfeuer am Weißhorn (2317m) gefilmt, und Hannes Lercher hat von den „Aura Private Spa Villas“ in St. Peter (Dorf Tirol) aus beeindruckende Zeitrafferaufnahmen über den Meraner Talkessel gemacht.