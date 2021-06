Herz-Jesu-Feuer: Mit der Drohne am Gipfel des Ifinger

Am Herz-Jesu-Sonntag brannten am Ifinger 2581m hoch über Meran wieder unzählige Feuer entlang des Bergkammes. Thomas und Linda Gutweniger sind in der Dämmerung mit der Drohne über den markanten Gipfel geflogen.