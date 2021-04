Herz-OP: Ärzte operieren weiter, obwohl Krankenhaus brennt

Helden in Weiß: In der Stadt Blagoveschensk in Sibiren hatten Ärzte am Karfreitag mit einer Herz-OP begonnen, als der Feueralarm losging. Das Dach des Krankenhauses stand in Flammen. Die 8 Ärzte setzten die OP fort und retteten dem Patienten das Leben.