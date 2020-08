Herzig: Delfin freundet sich mit Hunden an

Diese Begegnung bleibt der Hunde-Besitzerin Magen Peigelbeck wohl noch lange im Gedächtnis. Bei einem Bootstrip zur Isle of Hope im US-Bundesstaat Georgia freundet sich ein neugieriger Delfin mit ihren Hunden Stan und Miles an. In den sozialen Netzwerken erklärt die Amerikanerin, dass der Meeressäuger rund 2 Minuten neben dem Boot geschwommen sei und die Aufmerksamkeit der Hunde suchte. Das Video des sympathischen Delfins begeistert nun das Netz.