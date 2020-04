Herzogin Meghan gibt erstes TV-Interview nach dem Megxit

Das Video ist eine kleine Sensation, denn es zeigt Meghan Markle, Herzogin von Sussex das erste Mal seit ihrem Royal-Rücktritt – auch wenn das Interview schon im Sommer aufgezeichnet wurde. Meghan erzählt für Disneynature eine atemberaubende Geschichte von Elefanten. Der Film soll, so Meghan, die Menschen dazu bewegen, sich mehr Gedanken um den Planeten und deren Tiere zu machen. „Diese Kreaturen sind so majestätisch und gleichzeitig so empfindlich und verbunden“, sagt die Herzogin.