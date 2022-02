Herzzerreißend: Hier werden 100 Äffchen aus Plastiksäcken befreit

Aus einem aufgelassenen Haus in Thailand haben Anwohner lautes Winseln gehört und die Behörden verständigt. In dem Haus waren 100 Äffchen – für den Abtransport verpackt – in Plastiktaschen. Die Fahndung nach den Tierhändlern läuft.