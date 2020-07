Hier erschreckt sich ein Leopard im Kruger-Nationalpark fast zu Tode

Eine Überwachungskamera mit Nachtsichtfunktion im Kruger-Nationalpark in Südafrika hat Anfang Juli einen seltenen Moment für die Ewigkeit festgehalten. Ein Leopard hat an einer Wasserstelle seinen Durst gestillt. Unbemerkt näherte sich ein weiterer Leopard von hinten. Der trinkende Leopard erschreckte sich dabei fast zu Tode – aber auch sein Artgenosse hatte offenbar nicht mit so einer Reaktion gerechnet und ergriff die Flucht.