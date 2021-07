Hier explodiert das Feuerwerk zum 4. Juli vorzeitig

Dramatischer Zwischenfall in Ocean City im US-Bundesstaat Maryland an der Ostküste. Am 4. Juli, dem Nationalfeiertag, ist das Feuerwerk während der Aufbauarbeiten am Nachmittag explodiert. Die Mitarbeiter der Pyrotechnik-Firma wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Zwischenfall hatte der Gouverneur von Maryland alle Feuerwerke zum Nationalfeiertag abgesagt.