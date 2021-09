Hier fliegen 4 Touristen ins Weltall

Erstmals sind 4 Amateure alleine zu einem mehrtägigen Weltall-Ausflug in die Erdumlaufbahn aufgebrochen. Die „Dragon“-Kapsel fliegt per Autopilot und kann im Notfall von der Erde aus ferngesteuert werden. An Bord sind der 38-jährige E-Commerce Milliardär Jared Isaacman, die 29 Jahre alte Arzthelferin Hayley Arceneaux, die 51 Jahre alte Künstlerin und Professorin Sian Proctor und der 41 Jahre alte Raumfahrtingenieur Chris Sembrosk.