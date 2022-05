Hier greift der Tiroler Landeshauptmann zur Gitarre

Beim Alpenregionstreffen der Schützen in St. Martin in Passeier hat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter sein musikalisches Talent unter Beweis gestellt. Am Sonntag, beim Konzert der Gruppe „Original Tiroler Echo“, stieg Platter auf die Bühne, schnappte sich die Gitarre und stimmte inbrünstig den Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ an. Die heimliche Landeshymne Tirols wurde Mitte der 1950er-Jahre von Florian Pedarnig komponiert und von Sepp Pedarnig getextet.