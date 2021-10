Hier kommt ein Ferrari unter die Räder

Die Überwachungskameras auf einer Kreuzung in der Provinz Hebei im Norden Chinas zeigen einen äußerst kuriosen Verkehrsunfall: Ein Ferrari will links abbiegen und wartet an der Kreuzung. Der Fahrer eines SUVs in entgegengesetzter Fahrrichtung übersieht den Luxussportwagen und überrollt mit seinem Geländewagen den Ferrari. Alle Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.